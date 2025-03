Neurowisschaftler: Wir haben das Glück "selbst in der Hand"

Tobias Esch: Vier Stichworte, die helfen: Sport, unser Körper will bewegt werden. Das schüttet Belohnungsbotenstoffe aus. Die Königsdisziplin des Glücks ist die Liebe und Verbundenheit - sich verbunden fühlen mit Menschen, der Natur, mit Kultur, mit Tieren oder noch etwas Höherem. Sinn : Also wofür stehe ich morgens auf? Das kann ein Glaube sein, aber auch der Fußballverein, die Arbeit, eine Aufgabe, die einen erfüllt. Loslassen : verpasste Chancen, Dinge, aber auch Menschen.

Esch: Der erste Schritt ist, zu sagen, ich entscheide mich jetzt diesen Tag anzugehen. Damit komme ich aus der Situation raus, dass ich nur ein passiver Empfänger bin. Stattdessen gehe ich die Situation an, treffe eine Entscheidung und bin damit auch verantwortlich für alles, was im Laufe des Tages passiert. "Carpe diem" bedeutet "Pflücke den Tag".

Esch: Ja. Es gab viele Jahre die Idee, dass wir mit einer Werkseinstellung auf die Welt kommen, dass also die Gene bestimmen, ob wir Glückskinder sind oder nicht. Aber Gene machen nur ein Drittel aus. Glücksstudien zeigen, dass wir viel mehr selbst in der Hand haben. Zufälle wie Lottogewinn etc. machen nur 10 Prozent aus. Zwei Drittel unserer Lebenszufriedenheit aber hängt von unseren Entscheidungen ab.

An der Solgrabenschule im hessischen Bad Nauheim gibt es ein besonderes Schulfach: Glück. Was dahinter steckt, haben wir uns mal angeschaut.

Esch: Das Glück ist in der Jugend eher etwas Äußeres. Also im Konsum, in der Ekstase. Über die Lebenszeit entwickelt sich das Glück bei den meisten Menschen statistisch gesehen eher in etwas das wir im Englischen "Happiness" nennen, im Deutschen: Glückseligkeit.