Kinofilme und TV-Serien: Die Gewinner der Golden Globes 2025

Bildunterschrift: Die Golden Globes gehören nach den Oscars zu den wichtigsten Filmpreisen in den USA.

Deutsche Koproduktion geht leer aus

In derselben Sparte ging auch die deutsche Koproduktion "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ins Rennen - allerdings erfolglos. Der nach Deutschland geflohene iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte, erzählt in dem Thriller von den Auswirkungen politischer Proteste im Iran auf eine Familie mit zwei Töchtern.