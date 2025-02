ICE kollidiert mit Sattelzug: Passagier stirbt nach Unfall

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag war der ICE, der kurz zuvor in Hamburg gestartet und über Bremen auf dem Weg nach München war, an einem Bahnübergang in den Sattelzug gefahren. Der Lastwagen wurde durch den Aufprall einige Meter weiter geschoben. Ob der Fahrer ebenfalls verletzt wurde, war zunächst unklar. Laut Bundespolizei trug er zumindest keine ernsthaften Verletzungen davon.