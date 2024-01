Anschlagspläne auf Moschee: Imamin bleibt unbeirrt

Seyran Ateş wurde 1963 in Istanbul geboren und wuchs ab ihrem sechsten Lebensjahr mit ihren Eltern in Berlin Wedding auf. Mit 17 Jahren verließ sie heimlich ihr Elternhaus, weil sie die Spannung zwischen repressiver Erziehung und schulischer Freiheit nicht mehr akzeptieren wollte.



Während ihres Jurastudiums an der FUB arbeitete Ateş in einem Beratungszentrum für türkische und kurdische Migrantinnen. Dort erschoss ein Attentäter 1984 ihre Klientin. Auch Ateş wurde lebensgefährlich verletzt und hatte nach eigener Aussage ein Nahtoderlebnis. Ihre vollständige Genesung nahm 6 Jahre in Anspruch.



Nach abgeschlossenem Jurastudium engagierte sich Ateş zunehmend in der Integrationsdebatte in Deutschland und nahm an der Islamkonferenz teil. 2007 veröffentlichte sie dazu ihr Buch "Der Multikulti-Irrtum". Sie provozierte vor allem mit ihrer These, dass das Konzept der Multikulti-Gesellschaft gescheitert sei, weil man das offensichtliche Unrecht in Gestalt von Kopftuchzwang, Zwangsheirat oder Ehrenmord geduldet bzw. nicht ausreichend verfolgt habe. Multikulti trage die Schuld an dem Problem heutiger Parallelgesellschaften.



Wegen fortgesetzter Morddrohungen und tätlicher Angriffe in der Öffentlichkeit (2006,2009) ließ Seyran Ateş ihre Arbeit als Anwältin ruhen. 2012 legte sie ihre türkische Staatsbürgerschaft ab und nahm ihre Arbeit als Anwältin wieder auf – vor allem für hilfesuchende Frauen.



2016 geriet sie wieder in den öffentlichen Blickpunkt, weil sie sich als Imamin ausbilden liess und am 16.06.2017 zusammen mit weiteren Mitstreitern die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin eröffnete. Die Hintergründe dazu schildert sie in dem Buch "Selam, Frau Imamin – Wie ich in Berlin eine liberale Moschee gründete" (2017).



Seyran Ateş erhielt 2007 das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2008 den Verdienstorden des Landes Berlin und 2014 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.