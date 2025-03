Erderwärmung stärker als angenommen? Klima-Langzeigstudie

Die maximale Erwärmung könnte laut der PIK-Studie "in niedrigen bis moderaten Emissionsszenarien in den kommenden tausend Jahren" viel stärker ausfallen als bisher angenommen.

Was in 1.000 Jahren sein wird, dürfte die meisten Menschen eher wenig interessieren. Für die Klimaforschung allerdings ist es sehr relevant. Denn das, was jetzt passiert, hat langfristig drastische Auswirkungen. Laut einer langfristigen Klimaprojektion des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) könnte die Erderwärmung stärker ausfallen als bisher angenommen.