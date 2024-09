Erwerbstätige: Ein Viertel arbeitet häufig körperlich schwer

Auf dem Bau wird mit am schwersten gearbeitet (Symbolfoto).

Für viele Erwerbstätige in Deutschland gehört schwere körperliche Anstrengung zum Arbeitsalltag. Rund ein Viertel der rund 42,3 Millionen Erwerbstätigen verrichtete im Jahr 2022 mindestens in der Hälfte der Zeit schwere körperliche Arbeit, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus berichtet.

