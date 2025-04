Film zum Papst-Tod: Interesse an "Konklave" gestiegen

Die Kardinäle kommen zur Wahl des Papstes in Rom zusammen. Dieses Szenario ist nicht nur Auftakt des preisgekrönten Films "Konklave", sondern wird auch bald Realität.

Interesse an "Konklave" deutlich gestiegen

Ralph Fiennes spielt in Edward Bergers "Konklave" Kardinal Thomas Lawrence, der mit der Leitung der Papst-Wahl beauftragt ist. Quelle: imago

Seit dem Tod von Papst Franziskus und der bevorstehenden Wahl eines Nachfolgers wächst offenbar die Nachfrage nach dem Film "Konklave" aus dem Jahr 2024. Weltweit sei im Streaming seit dem 20. April ein Anstieg um 247 Prozent zu verzeichnen, sagte ein Vertreter von JustWatch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Spanien, Derzeit sei der Film in 137 Ländern der beliebteste Film, darunter in den USA , Deutschland, Frankreich Italien und England. In den USA stehe der Film derzeit an der Spitze der JustWatch-Streaming-Charts und habe sich im Vergleich zur Vorwoche um 20 Plätze verbessert.

In entsprechenden Rankings in Deutschland fehlt der Film, da er noch nicht zum Streaming verfügbar ist. Er kann allerdings auf Videoplattformen wie Amazon Prime ausgeliehen und gekauft werden.

Die katholische Kirche sei an vielen Stellen der Welt ein Machtfaktor, sagt Jürgen Erbacher. Deals und Absprachen während des Konklaves seien allerdings verboten. 22.04.2025 | 25:01 min

Nachfrage der Kinos steigt

Unterdessen steigt die Nachfrage in den Kinos, wie eine Vertreterin des Leonine-Verleihs sagte. Derzeit sei der Film in mehr als 250 Kinos zu sehen. Beim Start Ende November waren es 400, Mitte Dezember 600, unmittelbar vor Ostern jedoch weniger als 100 Kinos.

Der Anbieter Netflix verzeichnet laut Medienberichten ein wachsendes Interesse an einem anderen Film mit Vatikan-Thematik. Demnach steigen die Zugriffszahlen beim Drama "Die zwei Päpste" aus dem Jahr 2019.

Mit Franziskus Tod beginnt die Suche nach einem neuen Papst. 23.04.2025 | 1:56 min

Spielfilm zum Papst-Tod mit plötzlicher Aktualität

Angesichts des Todes von Papst Franziskus hat der Film "Konklave", der auf einem Bestseller von Robert Harris ("Vaterland", "Intrige", "München") beruht, eine dramatische Aktualität gewonnen. Der vielfach ausgezeichnete Film handelt vom Tod des Papstes und der Wahl eines neuen Oberhaupts der katholischen Kirche durch die Kardinäle in Rom. Herren aus der ganzen Welt und mit unterschiedlichen Weltanschauungen treffen im Vatikan ein.

Der Spielfilm, der dieses Jahr für acht Oscars nominiert war und für den Peter Straughan einen Oscar fürs beste adaptierte Drehbuch gewann, lohnt sich allein schon wegen der Musik des deutschen Oscar-Preisträgers Volker Bertelmann (Künstlername Hauschka).

Der neue Papst müsse vor allem ein Versöhner sein, so die Einschätzung von ZDF-Korrespondent Andreas Postel in Rom: "Dieses Konklave wird so spannend sein wie kaum eines." 23.04.2025 | 3:43 min

Keine Dreharbeiten im Vatikan

Konklave ist der Fachbegriff für den abgeschlossenen Raum bei der Papstwahl. Gedreht wurde zwar nicht an Originalschauplätzen, sondern überwiegend in den Cinecittà-Studios in Rom, doch herausgekommen ist ein bildgewaltiges Werk.

"Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen", fällt mal als Satz über mögliche Papst-Kandidaten in dem bestens besetzten Film von Edward Berger ("Im Westen nichts Neues").

Wo wohnen die Kardinäle im Vatikan? Wie stark ist welcher Kontinent vertreten? Wie bleibt die Wahl geheim? Wo steigt der Rauch aus der Kapelle auf? Das Grafikvideo gibt Antworten. 21.04.2025 | 1:28 min

Kampf zwischen liberalen und reaktionären Kardinälen

Während drinnen im Vatikan Wahlgänge und Intrigen laufen, warten draußen Gläubige auf den weißen Rauch als Zeichen einer erfolgreichen Wahl. Der gestorbene Papst im Film war ein recht fortschrittlicher Papst. Die Leitung der Wahl obliegt Thomas Lawrence (Ralph Fiennes). Der reformorientierte Kardinal blieb mit dem Heiligen Vater vor dessen Tod unversöhnt über Fragen einer Versetzung. Und er durchlebt gerade zudem eine Glaubenskrise.

Befreundet ist Lawrence mit dem engen Vertrauten des gestorbenen Papstes, Aldo Bellini (Stanley Tucci). Dieser scharfzüngige Liberale mit hohen Prinzipien und kaschierten Ambitionen könnte der neue Papst werden.

Das Konklave, die Zusammenkunft der Kardinäle zur Wahl des Papstes, sei die geheimste Wahl der Welt, sagt Andreas Postel, ZDF-Korrespondent in Rom. 22.04.2025 | 1:44 min

Konkurrenz lauert jedoch, etwa in Gestalt des Reaktionären Goffredo Tedesco (Sergio Castellitto), der gern wieder die lateinische Messe einführen würde. Auch der nigerianische Kardinal Joshua Adeyemi (Lucian Msamati), der mit Charisma punkten könnte, jedoch Liberalere mit seiner Schwulenfeindlichkeit verschreckt, ist im Rennen.

Wie realistisch ist "Konklave"?

"Ganz realitätsnah ist wohl im Kern die Szene, in der das Konklave als Krieg von Parteiungen beschrieben wird", ordnet Matthias Pulte, Professor für Kirchenrecht an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, gegenüber ZDFheute ein. Dabei sei der Begriff Krieg überzogen und der Dramatik des Films geschuldet.

Es handelt sich ja nicht um einen Dokumentarfilm, sondern um Fiktion. Diese bringt die für Außenstehende mirakulöse Situation eines Konklave gut und wenig reißerisch ins Bild. „ Matthias Pulte, Professor für Kirchenrecht

