Astronaut Maurer: Vor SpaceX "nicht in Ehrfurcht erstarren"

ESA-Astronaut Matthias Maurer zu Besuch in Saarbrücken

Im ZDF-Interview spricht Maurer über den Start der europäischen Trägerrakete Ariane 6 , Konkurrenz für Europa durch SpaceX, das Mond-Trainingszentrum in Köln - und Kartoffelsuppe im All.

Matthias Maurer: Ich habe den Start der Ariane 6 im Astronautenzentrum in Köln beobachtet, intern, mit Studenten. Das war ganz toll! Der Zugang zum All ist sehr wichtig. Wenn man nicht alle Fähigkeiten hat, Satelliten oder seine Infrastruktur ins All zu bringen, dann ist man immer auf den guten Willen der anderen Raumfahrtagenturen angewiesen und hat immer einen Nachteil.