Nasa verschiebt Rückholmission von Astronauten auf ISS

Die US-Raumfahrtbehörde und das Unternehmen SpaceX hätten beschlossen, den Start des SpaceX-Raumschiffes zurückzuziehen, erklärte die Nasa am Mittwoch (Ortszeit). Ein neuer Starttermin für die Mission wurde zunächst nicht mitgeteilt. Der Nasa zufolge öffnen sich aber am Donnerstag und Freitag neue Startfenster.

"Problem mit dem Hydrauliksystem auf der Bodenseite"

Nachdem der ursprünglich für 19.48 Uhr (Ortszeit, 00.48 MEZ) vorgesehene Start nach rund 45 Minuten abgebrochen worden war, erklärte ein Nasa-Vertreter, es habe "ein Problem mit dem Hydrauliksystem auf der Bodenseite" gegeben. Mit der Rakete und dem Raumschiff selbst sei aber "alles in Ordnung", fügte er hinzu.

Die Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk soll eine neue Crew zur ISS bringen. Nach einer kurzen Übergabe an Bord der ISS soll eine Dragon-Kapsel die US-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore sowie zwei weitere Raumfahrer zur Erde zurückbringen.

