So einfach die Theorie. Das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt teilte ZDFheute mit, dass es nur für manche Flüsse Informationen über LHP an die Warnapp NINA weitergebe. Die Ahr sei nicht darunter. "Die Übermittlung der regionsbezogenen Hochwasserfrühwarnung für kleine Einzugsbiete (...) befindet sich derzeit in der Abstimmung mit den Bundesländern", so das Landesamt. Es geht also um Zuständigkeiten.