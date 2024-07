Pangolin in Prager Zoo: Bedrohtes Schuppentier geboren

Chinesische Schuppentiere leben im Süden Chinas und in Südostasien. Die Art ist eine von vier Schuppentierarten in Asien, weitere gibt es in Afrika. Die Tiere werden von Jägern wegen ihrer Schuppen und ihres Fleischs ins Visier genommen. Pangoline in Gefangenschaft zu züchten ist schwierig, weil sie spezielle Nahrung benötigen - dazu gehören Drohnenlarven. Zudem brauchen die Schuppentiere in ihrem Gehege eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und Temperatur.