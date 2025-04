Seit 2013 war Papst Franziskus das Oberhaupt der Katholischen Kirche , bis er am Ostermontag in Rom verstarb . Franziskus galt als Papst der Armen, als nahbarer als seine Vorgänger im Vatikan.

Francesca Ambrogetti: Er war freundlich, liebenswürdig, witzig. Es gibt da eine Anekdote: Immer, wenn wir, mein Kollege und ich, ihn besucht haben, begleitete er uns zum Abschied bis an die Tür und scherzte: "Ich mache das nicht aus Nettigkeit, ich will nur sicher sein, dass ihr wirklich weg seid." Als er schon Kardinal war, nahm er uns immer selbst den Mantel ab und hängte ihn an die Garderobe.