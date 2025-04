Papst Franziskus wünscht sich laut Testament ein "einfaches" Grab

Nach Tod des Papstes : Testament veröffentlicht: Franziskus' letzter Wunsch

22.04.2025 | 03:36 |

In einem kurzen, am Montag vom Vatikan veröffentlichten Testament hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche seinen letzten Willen in Bezug auf seine Beisetzung geäußert.