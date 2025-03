DDR-Bürgerrechtler gestorben: Gerd Poppe ist tot

Der frühere DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe ist gestorben. Der 84-Jährige starb am Samstag, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk bestätigte. Kowalczuk war nach eigenen Angaben zusammen mit Poppes Familie bis zuletzt an dessen Seite.

Die letzten Monate der DDR: Ein Überblick in 90 Sekunden.

Poppe engagierte sich seit den 1960er Jahren in oppositionellen Kreisen. 1985 gründete er zusammen mit Bärbel Bohley und Wolfgang Templin die Oppositionsgruppe Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM). Nach dem Mauerfall gehörte er als Abgeordneter für Bündnis 90 zunächst der frei gewählten Volkskammer an, nach der Wiedervereinigung dem Bundestag . Ab 1994 war er außenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Erster Beauftragter für Menschenrechtspolitik

Die Deutsche Einheit - für viele Grund zur Freude. Doch der Start in das vereinte Land bedeutete damals auch einen Umbruch für viele Ostdeutsche. Daran erinnerte im Oktober auch Bundeskanzler Olaf Scholz beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit.

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur schrieb in einem Nachruf , Poppe habe zu jeder kleinen Gruppe von Männern und Frauen gehört, die seit den 1970er Jahren in der DDR beharrlich gegen die kommunistische Diktatur aufbegehrt hätten - "mit Worten, mit Haltung, mit persönlichem Risiko".

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt schrieb auf X Poppe sei ein "wunderbarer, kluger und immer freundlicher Kämpfer für die Freiheit" gewesen. Die Grünen hätten ihm viel zu verdanken, vor allem einen realistischen Kurs in der Außenpolitik. "Er wird sehr fehlen und sein Rat in diesen fragilen Zeiten, in denen die Freiheit allüberall bedroht ist, besonders", unterstrich die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin.