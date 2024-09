Darth Vaders Stimme: Schauspieler James Earl Jones ist tot

James Earl Jones, der Darth Vader in den "Star Wars"-Filmen seine Stimme lieh, ist gestorben. Den Tod des US-Schauspielers bestätigte sein Agent.

James Earl Jones war die Stimme von "Darth Vader" in der originalen "Star Wars"-Trilogie (Archivfoto). Quelle: Reuters/Carlo Allegri

Der als Originalstimme von Darth Vader in den "Star Wars"-Filmen und als Ansager bei CNN bekannt gewordene US-Schauspieler James Earl Jones ist tot.

Er starb am Montag im Alter von 93 Jahren zu Hause im US-Bundesstaat New York, wie sein Agent Barry McPherson bestätigte. Jones litt seit langem an Diabetes, die genaue Todesursache war aber zunächst unklar.

Jones wurde trotz sprachlicher Beeinträchtigung zum Star

Jones widersetzte sich rassistischer Diskriminierung und wurde trotz einer sprachlichen Beeinträchtigung in Form von Stottern zum Star von Theater, Film und Fernsehen. Der Mann mit der tiefen Stimme bekam zwei Emmys, einen Golden Globe, zwei Tony Awards, einen Grammy und einen Ehren-Oscar.

Die Nachrichtenagentur Reuters bescheinigt ihm: "Jones hatte eine große physische Präsenz auf der Bühne und im Fernsehen sowie in Filmen, aber er wäre auch dann ein Star gewesen, wenn man sein Gesicht nie gesehen hätte, denn seine Stimme hatte eine ganz eigene Karriere." Der hallende Bass habe sofort Respekt einflößen können - so sprach er neben Darth Vader auch Mufasa in "Der König der Löwen".

Darth-Vader-Helm, der während der Dreharbeiten zu Star Wars Episode 5 "Das Imperium schlägt zurück" verwendet wurde. Quelle: AFP

2022 wurde ein Broadway-Theater nach ihm benannt. Beim Sender CNN war Jones mit seiner einprägsamen Stimme in Sendepausen mit "This is CNN" (deutsch: "das ist CNN") zu hören.

Jones war gern Teil des "Star Wars"-Kults

Als Jones einmal von einem BBC-Interviewer gefragt wurde, ob es ihn störe, so eng mit seiner Rolle als "Darth Vader" verbunden zu sein, lachte er und sagte:

Ich liebe es, Teil dieses ganzen Mythos, dieses ganzen Kults zu sein. James Earl Jones, Schauspieler

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel