Charles teilt Lieblingsmusik: Diese Musiker hört der König

Der britische König Charles III. hat eine Schwäche für Bob Marley. Das verriet der 76 Jahre alte Monarch mit einer Playlist, die zum Commonwealth Day am Montag bei Apple Music veröffentlicht wurde.

Bei dem Podcast "The King's Music Room" tritt der Monarch wie ein Radiomoderator auf mit einem kleinen persönlichen Kommentar vor jedem musikalischen Beitrag. Er wolle damit die Freude teilen, die ihm die Musik gebracht habe, so der König.

Charles schwärmt von Treffen mit Marley

Als ersten Song wählte Charles "Could You Be Loved" von Marley. "Ich erinnere mich, als er für einen Auftritt nach London kam, als ich noch viel jünger war und ihn bei einer Veranstaltung traf", erzählte Charles. Er schwärmte über den Jamaikaner: