Luisa Neubauer im Interview: Mehr Spaß beim Klimakampf

... wurde 1996 in Hamburg geboren und ist eine Klimaaktivisten und Publizistin. Sie hat 2020 an der Uni Göttingen ein Studium der Geographie mit dem "Bachelor of Science" abgeschlossen. Neubauer ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Sie ist Mitbegründerin der deutschen " Fridays for Future "-Bewegung.