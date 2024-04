Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich - zum dritten Mal

Sein früherer "Showpraktikant" Elton ruderte in dem Video auf eine Insel und forderte dort Raab auf, wieder etwas zu machen. Musik und TV-Shows erteilte der Moderator eine Absage. Er wolle jetzt Influencer werden . Das Ultimatum: Wenn Raab in drei Tagen neun Millionen Follower bekommt, startet er etwas Neues.

Das hat nicht geklappt. Also bringt Elton noch eine "offene Rechnung" in einem weiteren Video ins Spiel: Regina Halmich. Die ehemalige Box-Weltmeisterin im Fliegengewicht hatte schon zweimal gegen Stefan Raab geboxt - und ihn niederschmetternd besiegt.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Stefan Raab versus Regina Halmich: Sie brach ihm die Nase

Nun also der dritte Kampf - den viele anfangs für einen Aprilscherz hielten, denn Raabs Ankündigung kam ausgerechnet am 1. April. Halmich bestätigte das Event auf ihrer eigenen Instagram-Seite. "We have a fight!", schrieb sie dort.