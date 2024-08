Anschlagspläne in Wien: Taylor Swift verspürte Schuldgefühle

Zwei Wochen nach der Absage von Taylor-Swift-Konzerten in Österreichs Hauptstadt Wien hat sich der Megastar erstmals zu den Vorgängen geäußert. Die Konzerte waren nach der Aufdeckung und Vereitelung von Anschlagsplänen kurzfristig abgesagt worden.

Wegen Terrorgefahr wurden in Wien drei geplante Taylor-Swift-Konzerte abgesagt. Ein 19-Jähriger gestand seine Anschlagspläne – und bekannte sich zur Terrormiliz IS.

Ermittlern zufolge hatten Islamisten bei einem von drei geplanten Konzerten ein Blutbad geplant, bei dem mit Messern und selbst gebastelten Sprengsätzen so viele Menschen wie möglich getötet werden sollten.

Swift äußert sich auf Instagram

"Die Absage unserer Shows in Wien war niederschmetternd", schrieb Swift in einer Mitteilung, die bei Instagram veröffentlicht wurde.

Der Grund für die Absagen hat mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen erfüllt, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen.

Nach den Konzertabsagen wegen Terrorgefahr vergangene Woche in Wien setzte Swift ihre Tournee mit erhöhten Sicherheitsanforderungen in London fort.

Swift wollte "Termine in Europa sicher zu Ende bringen"

In Fällen wie diesem bedeute Schweigen, Zurückhaltung zu üben und auf den Zeitpunkt zu warten, an dem es richtig sei, sich zu äußern, schrieb Swift. Ihre Priorität sei gewesen, die Termine in Europa sicher zu Ende zu bringen - "und mit großer Erleichterung kann ich sagen, dass wir das getan haben".