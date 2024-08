Von KI bis Mittelerde: Streaming-Highlights im September

Isabelle Larsson (Nanna Blondell) aus Concordia hält den Kontakt zur schwedischen Polizei.

Die Hauptreisesaison ist erst einmal zu Ende. Aber wie wäre es mit Reisen in "Fremde Welten"? Anfang September geht es los mit dem Themen-Special von Science-Fiction-Filmen im ZDF. Passend zur Reihe im TV gibt es weitere (Reise-)Filme in der ZDF-Mediathek.

Der Film "Die Königin des Nordens" gehört zum Begleitangebot der Reihe "Fremde Welten": Eine große Frau der Weltgeschichte, Margarethe I., Herrscherin über Dänemark, Norwegen und Schweden, muss sich zwischen ihren Gefühlen und politischer Macht entscheiden. 26.08.2024 | 116:20 min

Und natürlich gibt es in der Streamingwelt viele weitere Unterhaltungsangebote - zum Beispiel diese in unserer Zeit angelegte Utopie:

Concordia - Tödliche Utopie (Drama-Serie, ZDF-Mediathek)

Träumen wir nicht alle davon, in einem sicheren Umfeld zu leben? So sein zu können, wie wir sind, ohne dass uns jemand deshalb behelligen würde? In der Ortschaft Concordia ist das möglich - schon seit 20 Jahren. Der Schlüssel zu dieser schwedischen Kleinstadt-Idylle war Künstliche Intelligenz

Jetzt aber ist ein Mord geschehen. Und das Opfer war Mitarbeiter im Sicherheitsapparat von Concordia. Thea Ryan wird als externe Ermittlerin aus Großbritannien engagiert und sucht sowohl nach dem Täter als auch danach, wie und warum die KI gehackt wurde. Wackelt die Geschäftsgrundlage für eine von KI organisierte Stadt? Spannend!

Concordia - Tödliche Utopie startet am 14. September in der ZDF-Mediathek.

Eine Stadt, die von künstlicher Intelligenz überwacht wird – Christiane Paul spielt die Hauptrolle in der neuen Serie "Concordia" und spricht mit uns über die Idee dahinter. 02.02.2024 | 2:02 min

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im September:

Die Ringe der Macht (Fantasy-Serie, Staffel 2, Amazon Prime Video)

Man muss kein Prophet sein, um eine zweite Runde im Social-Media-Kampf zwischen Tolkien-Hardlinern und progressiven Herr-der-Ringe-Fans vorherzusagen. Darf man eine so phantastische Saga einfach mit Material weiterspinnen, das nicht aus der Hand des Meisters stammt? Ach, am Ende werden alle auch diese Staffel gesehen haben.

Die Ringe der Macht ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

A Good Girl’s Guide to Murder (Young-Adult-Serie, ZDF-Mediathek)

Die 17-jährige Pip greift für eine Projektarbeit für die Schule einen aufgeklärten, fünf Jahre zurückliegenden Mordfall auf. Pip ist sich sicher: Irgendetwas ist faul an den bisherigen Erkenntnissen. Aber was? Nach und nach tastet sich die Jugendliche an die Wahrheit heran. Junges Format, frisch erzählt.

A Good Girl's Guide to Murder ist gerade in der ZDF-Mediathek gestartet.

Pip rollt für ein Schulprojekt einen fünf Jahre alten Mordfall auf. 01.08.2024 | 1:30 min

Gags - Comedy Deluxe (Comedy-Serie, ARD-Mediathek)

Vor ziemlich genau 40 Jahren startete die ARD mit Diether Krebs und Beatrice Richter die Serie Sketchup. Die Idee wurde ein Riesenerfolg. Hier also nun die zeitgemäße Variante des gespielten Witzes. Sechs amüsante 20-Minuten-Quickies für gute Laune zwischendurch. Inklusive zahlreicher Gaststars.

Gags - Comedy Deluxe ist gerade in der ARD-Mediathek gestartet.

Wyatt Earp and the Cowboy War (Doku-Serie, Netflix)

Der Wilde Westen hat schon etwas Faszinierendes - und das nicht nur für kleine Jungs am Rosenmontag. Ein Akteur aus dieser Zeit war Wyatt Earp. Beruf: Revolverheld. Aber wie war das wirklich mit seinem Leben und der legendären Schießerei am O. K. Corral? Man muss kein eingefleischter Western-Fan sein, um diese Dokutainment-Serie zu mögen.

Wyatt Earp and the Cowboy War ist gerade bei Netflix gestartet.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus empfiehlt das Regiedebüt von Zoë Kravitz "Blink Twice" mit Channing Tatum und die französische Beziehungskomödie "Adieu Chérie - Trennung auf Französisch". 21.08.2024 | 5:54 min

Only Murders in the Building (Comedy-Krimi-Serie, Staffel 4, Disney+)

Der Komiker Steve Martin feiert im kommenden August seien 80. Geburtstag. Was liegt da also näher, als einen ebenfalls bestens gereiften (und durchaus kauzigen) Schauspieler zu mimen? Die Krimi-Comedy geht nun in die vierte Runde, und wieder ermitteln die True-Crime-Fans Charles, Oliver und Mabel in ihrem New Yorker Apartment-Komplex einen Mord. Die Lösung braucht allerdings ein wenig Geduld: Folge 1 ist gerade raus, und es folgen noch weitere neun. Pro Woche eine...

Only Murders in the Building (Staffel 4) ist gerade bei Disney+ gestartet.

Jugend - es ist kompliziert (Sitcom-Serie, ZDF-Mediathek)

In "Jugend - es ist kompliziert" hangeln sich fünf Freunde von einem Problem zum nächsten Desaster. 06.09.2024 | 1:28 min

Alle hier sind immer ein bisschen drüber, das Leben besteht aus selbst gemachten Problemen und die Lösungen sind meist auch untauglich. Willkommen im tagtäglichen Chaos von Cathrin, Tim, Sophie, Frank und Susanne. Jugendlich sind die übrigens schon lange nicht mehr, können das aber wahrscheinlich nicht akzeptieren. Ganz schön gaga!

Jugend - es ist kompliziert startet am 6. September in der ZDF-Mediathek.

Seconds - In den Trümmern der Katastrophe (Krimi-Serie, ARD-Mediathek)

Ohne ersichtlichen Grund explodiert in der finnischen Provinz ein Zug bei der Fahrt durch einen Bahnhof. Unfallermittlerin Marita und ihr junger Kollege Daniel stehen vor einem Rätsel: Was war der Auslöser für den Tod Dutzender Menschen? Unter großem Druck von Vorgesetzten, Politik und Wirtschaft machen sie sich auf Spurensuche und begegnen widersprüchlichen Details. Ruhig und zugleich packend.

Seconds - In den Trümmern der Katastrophe startet am 7. September in der ARD-Mediathek.

