Jetzt zeigt sich: Viele der Seiten erreichen zwar kaum ein großes Publikum, ihre Lügen werden in sozialen Netzwerken nur selten verbreitet. Aber sie erreichen trotzdem ein Ziel: Sie landen massenweise im Index von Suchmaschinen - und vergiften daraufhin die Datensätze, auf die Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini oder Claude zugreifen. Denn um aktuelle Antworten geben zu können, durchsuchen die Chatbots das Internet. Genau an diesem Punkt setzt die russische Strategie an.