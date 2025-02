Erdbeben auf Santorini: Menschen bringen sich in Sicherheit

Mehr als 200 Erdbeben binnen 48 Stunden haben die griechische Kykladen-Insel Santorini und die umliegenden Eilande im Ägäischen Meer erschüttert. Die Erdbebenserie begann bereits am 24. Januar.

Die Experten können keine Entwarnung geben, zumal die Erdstöße in der Stärke tendenziell ansteigen. Die Beben schwanken demnach zwischen 3 und 4,7. Das weise darauf hin, dass das Hauptbeben bislang nicht stattgefunden habe, sagen die Seismologen gegenüber griechischen Medien.

Bewohner verlassen Insel, Katastrophenschutz bereit

Die Nacht auf Montag haben Santoriner im Freien oder in ihren Autos verbracht, berichtete die Zeitung "To Proto Thema". Die Fähren in Richtung Piräus und Athen seien voll und Flüge zum Teil bereits ausgebucht.