Von 1955 bis 1990 produzierte Simson über fünf Millionen Zweiräder. Heute seien noch gut 1,4 Millionen zugelassene Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs, sagt Thorsten Orban vom Fahrzeugmuseum Suhl. Besucher kämen von überall her, um in Erinnerung zu schwelgen. So liegt hier vor allem Nostalgie in der Luft. Ein Vater und sein Sohn erzählen von ihrer eigenen Schwalbe - ein Familienerbstück, das für sie für Freiheit und ein ostdeutsches Lebensgefühl stehe, das heute unbezahlbar sei.