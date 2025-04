Am 25. März 2024 starb in Solingen eine bulgarische Familie bei einem Brandanschlag. Das Motiv ist weiter unklar, das Urteil wird bald erwartet.

Die Brandspuren an den Fenstern des Solinger Mehrfamilienhauses im Ortsteil Höhscheid verblassen schon an diesen warmen Frühlingstagen. Nur der Brandgeruch, der bleibt, wenn man nahe genug an den Eingang tritt. Hier starben am 25. März 2024, vor etwas mehr als einem Jahr, vier Menschen. Ein 28-jähriger Mann, seine 29-jährige Frau, die dreijährige Tochter und ein fünf Monate alter Säugling.