Als Dawn in die Umlaufbahn um Ceres eintrat, bewiesen Messungen des von den Kristallablagerungen reflektierten Sonnenlichts, dass es sich um Natriumkarbonat handelt: Salz. Salzkristalle wie diese wurden bisher nur auf der Erde gefunden - so genannte Hydrohalite, Kochsalz mit Wassermolekülen in der Struktur.