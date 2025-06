In den Flammen erkennen sie den Körper eines Menschen. Als die Mordkommission wenig später vor Ort ist, wird klar: In dem Feuer wurde der Körper einer jungen Frau verbrannt. Doch wer hat sie umgebracht, und wer ist die Frau?

Mord in Zwickau

Als die Mutter und der Freund der Toten nur einen Tag später bei der Polizei erscheinen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben, wird klar: Es handelt sich um Susann P., eine 23-jährige Frau aus Zwickau. Die Ermittlungen ergeben, dass sie einen Tag vor dem Feuer eine Diskothek in Zwickau besucht hatte. Auf dem Nachhauseweg muss sie dann auf ihren Mörder getroffen sein.



Bei der Obduktion werden kurz darauf tatsächlich Spermaspuren gesichert. Und die DNA verrät den Täter. Als die Mordkommission erfährt, um wen es sich handelt und wie Susann P. in der Februarnacht getötet wurde, läuft den Beamten ein kalter Schauer über den Rücken.

Ermittler auf der Spur

Im zweiten Fall geht es um einen Mord in Berlin: Im November 2016 wird die Leiche einer 67-jährigen Frau entdeckt. Marita K. liegt brutal erstochen in ihrem Haus. Zunächst liegt die Vermutung nahe, dass sie einem Raubmord zum Opfer gefallen ist – doch die Ermittlungen bergen eine Überraschung, die in eine ganz andere Richtung geht.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.