40 Jahre Computerspiel Tetris: Kult-Game aus Kaltem Krieg

Willis Gibson kann es kaum glauben. Der 13-jährige US-Amerikaner hat als erster Mensch Tetris besiegt und es in Level 157 bis zum "kill screen" geschafft. In einem Spiel, das jetzt sein 40-jähriges Bestehen feiert. Henk Rogers, Chef der US-amerikanischen Tetris Company, gratuliert zur "erstaunlichen Leistung". Er und Tetris-Erfinder Alexej Paschitnow seien überwältigt von Gibsons "unglaublicher Technik" und seinem Tempo, sagt er. Denn Tetris sei gar nicht programmiert worden, um es durchzuspielen.

Erfinder war Programmierer in russischem Rechenzentrum

Paschitnow hätte sich vor 40 Jahren kaum träumen lassen, wie sich Tetris einmal entwickeln würde. Der Mathematiker arbeitete in den 1980er Jahren im Rechenzentrum der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, als die ersten PC-ähnlichen Geräte aufkamen. Mit der Programmierung von Spielen sollte auch deren Rechenleistung getestet werden.

Zu Tetris wurde er dabei von Kindheitserinnerungen an das Puzzlespiel Pentomino angeregt. Der Name Tetris ist zusammengesetzt aus dem altgriechischen tetra (vier) und Tennis - Paschitnows Lieblingssportart. Seither purzeln die Quadrate über den Bildschirm - anfangs aufgrund fehlender Grafikkarten mit zwei Klammern. Er habe alles maximal einfach gemacht, sagt Paschitnow.

Ruiniert hat er das Spiel nicht, im Gegenteil. Es war sofort ein Riesenerfolg. Zuerst freilich nur im Kollegenkreis. Seinen Siegeszug trat Tetris später an, als westliche Spielehersteller darauf aufmerksam wurden.

Heftiger Kampf um die Spiellizenz

Der Kampf um die Spiellizenz entwickelte sich dabei Ende der 1980er Jahre zu einem Wirtschaftskrimi. Zunächst sicherte sich Mirrorsoft, eine Firma des britischen Medienmoguls Robert Maxwell, die Computerrechte. Paschitnow erhielt kein Geld, weil er die Rechte an den sowjetischen Staat abtreten musste.

Spieleentwickler Rogers sah Tetris zum ersten Mal auf einer Computermesse und war begeistert. Um sich die Rechte für Mobilgeräte daran zu sichern, reiste er nach Moskau. Am Ende bekam Rogers für Nintendo nicht nur die Tetris-Rechte an mobilen, sondern auch an stationären Konsolen. Maxwell ging leer aus.