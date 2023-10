Der Begriff Thrombose leitet sich vom griechischen Wort "Thrombos" ab, was so viel bedeutet wie Klumpen. Im medizinischen Sinne ist von einer Thrombose die Rede, wenn ein Gerinnsel, also ein Blutklumpen, ein Gefäß verstopft. Geschieht dies in einer Schlagader (Arterie), wird von einer arteriellen Thrombose gesprochen. Bildet sich ein solcher Thrombus hingegen in einer Vene, liegt eine Venenthrombose vor.