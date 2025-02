Paracetamol-Challenge: Warnung vor gefährlichem TikTok-Trend

Bei einem neuen Social-Media-Trend nehmen Jugendliche offenbar überdurchschnittliche Mengen des Schmerzmittels Paracetamol ein und dokumentieren die Aktion. Vor dieser lebensgefährlichen TikTok-Challenge warnte nun der Verband Pharma Deutschland in Berlin

Australien verbietet soziale Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Viele in Deutschland halten das für sinnvoll - auch Jugendliche selbst sehen Risiken in TikTok & Co.

03.12.2024 | 1:39 min