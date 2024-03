Experte sieht sehr hohe Belastung von Busfahrern

Angesichts kurzer Ruhe- und langer Lenkzeiten seien Fahrer überlastet, so Unfallforscher Brockmann.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus auf der A9 bei Leipzig in Sachsen , sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden zudem verletzt. Der Bus soll rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt sein. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Sehen Sie oben das gesamte Interview und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Siegfried Brockmann ...

... zur Sicherheit von Reisebussen im Vergleich zu Auto und Bahn

Bei dieser Berechnungsart haben Verkehrsmittel mit vielen Personen gegenüber einem Auto mit weniger Insassen einen Vorteil. Aufgrund dessen bevorzugt Brockmann zur Berechnung die reinen Fahrkilometer. Es sei letztlich egal, ob man alleine oder mit 40 anderen Personen im Bus sitze, wenn es zu einem Unfall komme, so Brockmann.

Busse müssen laut Brockmann einmal im Jahr zur technischen Überprüfung. Das sei doppelt so häufig wie bei Pkw, daher gebe es bei modernen Reisebussen "extrem selten" Unfälle aufgrund von "technischen Ursachen", sagt Brockmann.

... zu Arbeits- und Ruhezeiten von Busfahrern

Selbst wenn man das alles korrekt macht, ist das aus meiner Sicht selbst für Profifahrer an der Grenze dessen, was eben noch tolerabel ist.

Zusätzlich zur Lenkzeit komme die Wartezeit am Busbahnhof, wo Passagiere aufgenommen werden, obendrauf, da diese nicht zur Fahrzeit zähle. In diesem Bereich könne man durchaus über Reformen nachdenken, sagt Brockmann. Er plädiere für kürzere Lenkzeiten, also eine geringere Fahrzeit für die Busfahrer und mehr Ruhepausen.