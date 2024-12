Giganten-Giraffe und Ufos: Wo Wahrsager falsch lagen

Eine gigantische Giraffe greift eine Stadt an, aggressive Eichhörnchen stürmen eine Universität, ein Bauer findet ein Ufo und der Eiffelturm bricht in der Mitte durch. Auch 2024 haben Wahrsager wieder mit vielen Prognosen gehörig daneben gelegen - das hat eine Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) im südhessischen Roßdorf zum Ergebnis.

In einer "Hitliste des Absurden" finden sich auch komische Geräusche aus dem All, derentwegen Flughäfen geschlossen werden müssen oder ein von einer Billardkugel erschlagener Hai. King Kong taucht erneut nicht auf.

Wichtige Dinge teils nicht vorgesagt

"Der jährliche GWUP-Prognosencheck bestätigt erneut, dass die Vorhersagen von Prognostikern keine hellseherischen Fähigkeiten nachweisen", heißt es im Jahresbericht. Wichtige Ereignisse wie die Wiederwahl von Donald Trump würden selten oder wie beim Sturz des Machthabers Baschar al-Assad in Syrien gar nicht vorhergesagt. Der an der Auswertung beteiligte Psychologe von der Lüneburger Leuphana Universität, Timur Sevincer, sagt dazu:

Vorhersagen aus vielen Quellen

Alleine ein Medium aus Kanada habe mehr als 1.500 Vorhersagen abgegeben, unter Nummer 1.038 auch einen Gorilla wie King Kong auf einer Insel. Prognostiziere man so viel, sei es praktisch unvermeidlich, dass man in einigen Fällen auch richtig liege. So habe das kanadische Medium richtig vorhergesagt, das in den US-Bundesstaaten Florida und Louisiana Menschen von Schlangen angegriffen und sich im Pazifik ein Seebeben ereigne.