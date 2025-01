Union legt Anträge zu radikalem Asylkurs vor: Das steht drin

Merz hatte zuvor angekündigt, die Anträge SPD, Grünen und FDP vorab zur Verfügung zu stellen. Die AfD bekomme sie nicht. Neben AfD und BSW hatte die FDP eine Zustimmung signalisiert. So appelliert auch Parteichef Christian Lindner in der "Bild am Sonntag" an seine Ex-Koalitionspartner, die Anträge der Union zu unterstützen.