AfD-Delegierter beißt und bespuckt Demonstranten in Essen

Auf dem Weg zum Parteitag in Essen hat der AfD-Delegierte Stefan Hrdy am Samstag offenbar zweimal Demonstrierende attackiert. Während sich Hrdy (67, ehemaliger GSG9-Polizist) in Interviews als Opfer inszeniert und von "Notwehr" spricht, witzelt er in Gesprächen mit rechten Aktivisten gut gelaunt über die Bissattacke.