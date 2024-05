"Letzte Generation": Carla Hinrichs erneut vor Gericht

Die 27-Jährige erklärte zu Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Tiergarten, sie sei an den in den Anklagen genannten Tagen auf der Straße gewesen. Die Klimaaktivistin sagte in dem Verfahren wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte:

Fünf Anklagen und ein Strafbefehl gegen Hinrichs

Fünf Anklagen und ein Strafbefehl liegen gegen sie vor. Insgesamt geht es um elf Vorfälle in der Zeit von August 2021 bis Mai 2023. Hinrichs habe jeweils mit weiteren Klimademonstranten auf Fahrbahnen gesessen und erhebliche Beeinträchtigungen verursacht, so die Staatsanwaltschaft. In mehreren Fällen habe sie sich mit einer Hand an der Straße festgeklebt.