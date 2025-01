AfD-Chefin Weidel: Kritik an Energie-Politik und Windrädern

Remigration ist ein Fachbegriff aus der Migrationsforschung und bezeichnet die Rückwanderung von Emigranten in ihre Heimat. In Deutschland wurde er um 1900 für zurück gewanderte Deutsche aus Nord- und Südamerika verwendet, die zunächst als Re-Emigranten und später dann verkürzt als Remigranten bezeichnet wurden. In diesem Sinne will zum Beispiel AfD-Politiker Björn Höcke den Begriff nun verstanden wissen.



Allerdings ist der Begriff schon seit Jahren als Schlagwort in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen in Gebrauch und wird für massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland verwendet. Der neutrale, akademisch klingende Begriff soll dabei die tatsächliche Brutalität der Maßnahmen verschleiern. "Remigration" wurde deshalb zum Unwort des Jahres 2023 gekürt.