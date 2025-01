Es ist der 3. Oktober 1961, ein scheinbar gewöhnlicher Dienstag. Familie Wagner wohnt in Geisa - ein kleiner Grenzort in Thüringen , Sperrgebiet. Ihr Wohnhaus ist nur einen Katzensprung von der Kirche entfernt. Die damals zehnjährige Marie-Luise will nach dem Morgengottesdienst noch schnell ihren Schulranzen zu Hause abholen, bevor der Unterricht startet. Doch als sie nach Hause kommt, wird dieser bislang so gewöhnliche Dienstag zum wohl prägendsten Tag ihres Lebens.