Pistorius über Abschreckung: "Wie im Kalten Krieg"

Verteidigungsminister Pistorius äußert sich zu den Plänen der USA, Langstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren.

Ab 2026 werden in Deutschland amerikanische Langstreckenraketen und Marschflugkörper stationiert. Damit soll Russland abgeschreckt werden. Für Verteidigungsminister Boris Pistorius ist diese Entscheidung ein Ausdruck der von Bundeskanzler Olaf Scholz propagierten Zeitenwende, auf die Deutschland sich einlassen müsse.

Sehen Sie das ganze Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt der Verteidigungsminister über ...

... den Zweck von Langstreckenwaffen in Deutschland

"Die Waffen dienen der Abschreckung, nicht mehr und nicht weniger", sagt Pistorius über die bald in Deutschland stationierten Waffen der USA . Falls Deutschland angegriffen werden würde, könne man sich zukünftig auch auf einer gewissen Distanz "zur Wehr setzten".

Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, so wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen.

... die Abschreckungskapazität der Nato

Über die Abschreckungskapazität der Nato sagt Pistorius: "In Europa haben wir sie kaum, Deutschland gar nicht." Russland hingegen habe abschreckende Waffensysteme, beispielsweise in Kaliningrad, die Deutschland und andere europäische Staaten erreichen könnten, betont der Verteidigungsminister.

Deswegen geht es jetzt darum, diese Lücke auf unserer Seite zu schließen, um eben gerade auch in diesem Segment abzuschrecken.

Ex-US-General Hodges hält die Stationierung von US-Marschflugkörpern in Deutschland für überfällig.

Pistorius betont: Es gehe nur um die Abschreckung und um nichts anderes. Er spricht von einer "neuen Bedrohungslage". Der russische Präsident Wladimir Putin habe gezeigt, wozu er bereit und in der Lage sei.

Da wir in diesem Bereich Systeme nicht in ausreichender Zahl haben, stationieren die Amerikaner vorübergehend diese Systeme, bis wir mit den europäischen Partnern eigene entwickelt haben.

... die Gefahr eines verheerenden Wettrüstens

Wir alle, die wir uns an diese Zeit erinnern, leben mit dieser Geschichte und mit den Erfahrungen aus dieser Zeit.

Wir wollen uns verteidigen können und signalisieren das in aller Deutlichkeit. Und nur darum geht es.

... die Zeitenwende

Die Zeiten, in denen man sich nicht mehr mit "all diesen Fragen von Bedrohungen" auseinandersetzen musste, seien "erst einmal vorbei", bedauert Pistorius. Mit den bald in Deutschland stationierten Langstreckenraketen wolle man "alles Mögliche dafür tun, dass es nie zu einem Konflikt kommt". Erst recht kein nuklearer Konflikt, betont der Verteidigungsminister.