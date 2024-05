Apple Maps "Look Around": Wie man den Aufnahmen widerspricht

Mit der "Look Around"-Funktion will Apple Straßen und Orte virtuell bereisbar machen. Aufnahmen von sensible Daten oder Gesichtern sollen bei den Rundfahrten der Kamerwagen nicht vorkommen.

Wenn Sie dieser Tage ein Auto mit einem ungewöhnlichen Dachaufbau sehen, dann beobachten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Mitarbeitende von Apple. Das US-Unternehmen ist derzeit mit Kameras in Deutschland unterwegs, um Bilder für die Funktion "Look Around" von "Apple Maps" aufzunehmen. Wie beim Konkurrenten "Google Maps" und der Technologie "Google Street View", ist es dadurch möglich, auf eine Straße oder einen bestimmten Ort zu zoomen und diese virtuell am PC zu bereisen.