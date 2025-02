Tatsächlich erfahren die Unternehmen durch das Nutzen der Apps mehr als nur den Namen, das Geschlecht und das Alter. Man werde zum gläsernen Kunden, warnt Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz . "Da wird erhoben, wann ich einkaufe, wo ich einkaufe, was ich einkaufe, was ich zurückgebe, ob ich einen Pfandcoupon einlöse, ob ich an der Scannerkasse zahle oder ob ich das händisch machen lasse", erklärt die Verbraucherschützerin und resümiert: "Alles, was ich selbst erlebe, erlebt auch der Anbieter mit."