Was mit welchem Schutz abgedeckt ist

Bei der Kaskoversicherung gibt es zwei Varianten: die Teilkasko- und die Vollkaskoversicherung. Eine Teilkaskoversicherung deckt in der Regel Schäden durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Diebstahl, Wildunfälle oder Glasbruch, ab. Eine Vollkasko beinhaltet zusätzlich Leistungen, die besonders bei neuen oder wertvollen Autos sinnvoll sein können. So sind dann auch Schäden durch selbst verschuldete Unfälle oder Vandalismusschäden eingeschlossen.

E-Auto-Akku gut absichern

Langsam wächst das Angebot an gebrauchten E-Autos. Wie fit ist der Akku und was bedeutet das für die Reichweite? Der Zustand und die Ladekapazität der Batterie lassen sich dank neuer Techniken nun einfacher überprüfen.

All-Risk-Deckung für optimalen Akku-Schutz

Schäden an der Batterie kommen meist durch Kurzschlussdefekte am Akku oder der Elektronik zustande. Da Schäden an der Batterie beim E-Auto schnell zum Totalschaden führen, kann es sich lohnen, besonders viel Wert auf eine All-Risk-Deckung für den Akku zu legen. Diese kann es sowohl in der Teil- als auch in der Vollkasko geben.