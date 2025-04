Eichenprozessionsspinner: Symptome bei Kontakt

Denn was den Eichenprozessionsspinner vor Fressfeinden schützen soll, kann beim Menschen im Fall des Kontakts heftige Reaktionen provozieren, wie Biologin Gerlind Lehmann weiß: "Die Brennhaare enthalten das stark reizende Gift Thaumetopoein, das bei Menschen Dermatitis und schwere allergische Reaktionen auslösen kann." Dabei ist ein direkter Kontakt zu den Raupen oder deren Gespinsten gar nicht nötig, um mit den Brennhaaren in Berührung zu kommen.

Maßnahmen bei Kontakt

Wie man sich schützen kann

Wichtig ist, den Kontakt zu den Raupen und ihren Gespinsten zu vermeiden und großen Abstand zu befallenen Bäumen zu halten. Gerlind Lehmann warnt außerdem davor, sich in der Nähe eines befallenen Ortes auf den Boden zu setzen. "Wenn Sie sich doch in befallenen Gebieten aufhalten müssen, wird zum Tragen von Schutzkleidung wie Schutzbrille, Atemmaske und langer Kleidung geraten", so ihr Tipp. Und stets sollte bei einem Befall bedacht werden: "Die Brennhaare bleiben über Jahre hinweg wirksam", so Lehmann.