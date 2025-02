Outdoor-Sport boomt. Auch Wandern, Bergsteigen und Klettern stehen laut Deutschem Olympischen Sportbund e. V. (DOSB) hoch im Kurs. Für die passende funktionale Kleidung muss man jedoch ziemlich tief in die Tasche greifen. Damit sich die Investition auch lohnt, ist die richtige Pflege das A und O. Outdoor-Sportler und Journalist Till Gottbrath erklärt, wie man den speziellen Textilien ein möglichst langes Leben schenkt.

Welche Materialien eignen sich am besten?

"Ein grundsätzlich großer Unterschied besteht bei den Oberstoffen, also beim Außenmaterial. Polyester hat längst nicht so eine mechanische Robustheit wie Polyamid", erklärt Till Gottbrath. Auf seinen regelmäßigen Ausflügen in die Berge stellt er seine Funktionstextilien vor große Herausforderungen. Polyamide wie zum Beispiel Nylon sind besonders dichte, reißfeste Kunstfasern, die formbeständig, schnelltrocknend und wasserdicht sind. Perfekte Voraussetzungen für Jacken, die jedem Wetter ausgesetzt sind.