Einen konkreten Termin für das Ende der DSL-Technik in Deutschland gibt es nicht. Um einen Zeitplan erstellen zu können, hat die Bundesnetzagentur alle Netzbetreiber zu einer Stellungnahme bis zum 23. Juni 2025 aufgefordert. Verbraucherschützer Michael Gundall rechnet nicht damit, dass das Glasfasernetz in den nächsten drei bis fünf Jahren flächendeckend zur Verfügung stehen wird. Verbraucher müssten sich also aktuell keine Sorgen machen, dass ihr VDSL-Anschluss von heute auf morgen nicht mehr verfügar ist, so der Digital-Experte.