Junger Gouda zählt in Deutschland zu den beliebtesten Käsesorten. WISO macht den Check: von Herstellung, Geschmack bis Nachhaltigkeit. Lohnt es sich, tiefer in die Tasche zu greifen?

In einer repräsentativen Umfrage geben 43 Prozent der Deutschen Gouda als ihren Lieblingskäse an. Aber Gouda ist nicht gleich Gouda. Es gibt ihn in jung, mittelalt und alt. Durch die unterschiedliche Reifezeit unterscheiden sich die Sorten unter anderem in ihrem Geschmack. Beim jungen Gouda sind es vier bis acht Wochen, woraus ein mild schmeckender, cremiger Käse resultiert.