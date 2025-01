Um im Tarif-Dschungel einen individuell passenden Handyvertrag zu finden, sollte zunächst der eigene Bedarf ermittelt werden. "Der Datenbedarf stellt den wichtigsten Kostenfaktor in den Tarifen dar", weiß Verena Blöcher, Expertin für Telekommunikation vom Vergleichsportal Verivox. Der durchschnittliche Datenbedarf in Deutschland liegt derzeit bei circa neun Gigabyte. Das von den großen Anbietern in ihren Tarifen zur Verfügung gestellte Datenvolumen sei aktuell siebenmal höher als der durchschnittliche Verbrauch, so Blöcher.