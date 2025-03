Jobsharing: Welche Modelle gibt es?

Die Definition von Jobsharing sei simpel, sagt Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE): "Beim Jobsharing teilen sich meist zwei, manchmal auch mehrere Arbeitnehmer eine Stelle." In der Regel folgen die Job-Partner denselben Aufgaben, die sich aus der Stelle ergeben. Dennoch könnten beide Parteien, je nach Talenten und Spezialinteressen, auch einen eigenen Wirkbereich haben.

Für Jobsharing gebe es keine festgelegten Modelle, erklärt Rump. "Klassisch ist die Aufteilung 50:50, in der Praxis haben sich aber Überlappungen bewährt", sagt sie. Das bedeute, dass Arbeitnehmer etwa 55:55 oder 60:60 arbeiten.

Streng genommen sei die geteilte Stelle damit jedoch mehr als nur eine Planstelle und für Arbeitgeber bedeute das eine Kostensteigerung. "Das muss man dann auch gut verkaufen", so die Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre.

Arbeitgeber von Jobsharing überzeugen

"Man sollte gut vorbereitet in das Gespräch mit dem Arbeitgeber gehen", rät Jutta Rump. Wichtig sei es, konkrete Lösungen statt nur eine vage Idee zu präsentieren und die Vorteile zu betonen. Überzeugen können laut Rump folgende Argumente:

"Im Optimalfall schlagen Sie Ihrem Arbeitgeber auch gleich schon eine Personalie vor, mit der Sie sich die Stelle teilen wollen", empfiehlt Rump. Am besten sei es, wenn sich unternehmensintern ein Tandem zusammenschließe. Andernfalls könnte der Arbeitgeber den Eindruck gewinnen, er müsse eine weitere Stelle besetzen.

Drei Tipps für erfolgreiches Jobsharing

Jobsharing funktioniert am besten, wenn beide eine ähnliche Arbeitsmoral haben.

Die Arbeitswelt verändert sich. Damit unterliegen auch die Arbeitsformen einem Wandel. Das kann Angst machen - und auch Fragen aufwerfen. Was hinter den Methoden steckt.

New Work

Wo Jobsharing als Arbeitsmodell funktioniert

Grundsätzlich sei Jobsharing in allen Branchen, Unternehmensgrößen und Positionen möglich. "Schwierig, wird es allerdings, wenn Jobs stark an eine bestimmte Person gebunden sind und Aufgaben von anderen Angestellten nicht problemlos weitergeführt werden können", sagt Rump. Das sei etwa in höheren Führungspositionen der Fall, oder wenn Arbeitnehmer über Spezialwissen und besondere Fähigkeiten verfügen.