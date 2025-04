Wer kleine Löcher in seinem Lieblingspullover oder dem Wollmantel sieht, sollte seinen Kleiderschrank auf einen Befall von Kleidermotten prüfen. Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich das Problem nachhaltig lösen.

Woher Kleidermotten kommen

So kommen Kleidermotten, Trauermücken und Co. gar nicht erst in die Wohnung.

10.03.2025 | 5:41 min