Am Knoblauch scheiden sich die Geister. Während die einen darauf schwören, lehnen andere die kleine Knolle vor allem wegen des Geruchs ab. Ob man ihn mag oder nicht - Knoblauch gilt als gesundheitsfördernd, erklärt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Die Knolle ist reich an

Allerdings: Mehr als fünf Gramm täglich sollten nicht verzehrt werden, sonst drohen bei manchen unter Umständen Reizungen im Magen-Darm-Trakt oder ein Knoblauch-Kater, so die Ernährungsberaterin.

Das Mikrobiom ist die Gemeinschaft aller Mikro-Organismen im Darm. Die Zusammensetzung ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Warum man Knoblauch essen sollte

Für Knoblauch spricht auch ein Gemisch aus sekundären Pflanzenstoffen . Der Knolle wird nachgesagt, dass sie Viren, Bakterien und Pilze bekämpfen kann - auch das legen Studien nahe. So soll der Knoblauch etwa Erkältungsviren den Garaus machen.

Gerüche begleiten uns täglich. Sie wecken Erinnerungen, die tief in unserem Gehirn verankert sind. Fünf Fakten, die die Besonderheiten unseres Geruchssinns zeigen.

Knoblauchgeruch loswerden

Wer den Geruch von Knoblauch aus dem Atem verbannen will, sollte Petersilie, Salbei, Minze oder einige Kaffeebohnen kauen. "Auch einen Apfel zu essen, kann helfen", so Krehl.

Nach dem Kochen mit Knoblauch haftet der strenge Geruch der Knolle häufig noch an den Fingern. "Hier ist es oft hilfreich, die Hände mit etwas Essig oder Zitronensaft und lauwarmem Wasser zu waschen", empfiehlt Krehl. Oder in den feuchten Händen etwas Kaffeesatz verreiben und danach abwaschen. "Man kann auch mit Zitronenstücken oder -scheiben über die Finger reiben und so den Geruch vertreiben", sagt die Expertin.