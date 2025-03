Stellen Sie den Eimer mit der Öffnung nach oben in der Nähe von Laufwegen auf. Einen Stock durch die Papprolle führen, den Stock auf die Eimeröffnung platzieren und mit Klebeband am Eimer befestigen. Die Papprolle sollte sich am Stock frei bewegen können.



Platzieren Sie mittig auf der Rolle etwas Erdnussbutter als Köder, um die Mäuse anzulocken.



Bauen Sie eine "Mäusetreppe" aus Büchern oder Holzklötzen, damit die Mäuse leicht zur Rolle gelangen können. Sobald eine Maus auf die Papprolle läuft, dreht sich diese und die Maus fällt in den Eimer. Damit die Maus weich fällt, legen Sie den Eimer mit Zeitungen oder alten Handtüchern aus.



Decken Sie den Eimer mit einem Handtuch ab, öffnen Sie ihn draußen vorsichtig und lassen Sie die gefangene Maus frei.