Wer sich an der Uni immatrikuliert, muss gesetzlich oder privat krankenversichert sein. Gesetzliche Krankenkassen bieten einen Studierendentarif an. Dieser gilt bis zu dem Semester, in dem man 30 Jahre alt wird. Danach muss man sich freiwillig versichern. Bis zum Alter von 24 Jahren sind Studierende über ihre Familie gesetzlich krankenversichert, solange ihr monatliches Gesamteinkommen nicht höher als 535 Euro (beim Minijob: 556 Euro) ist. Private Kassen haben eigene Regeln. Die Familienversicherung kann etwa wegen eines Wehr- oder Freiwilligendiensts bis zu einem Jahr verlängert werden.